Kocaeli Dilovası'nda Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Dilovası'nda Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli Dilovası\'nda Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:18
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Müfik A. idaresindeki 45 AKH 249 plakalı Iveco marka gıda ambalajı yüklü tır, Dilovası Mermerciler OSB mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupası parçalandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Müfik A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Müfik A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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