Kocaeli Gebze\'de duvarın üzerine çıkan özel halk otobüsünde 10 yolcu yaralandı

Kocaeli'de özel halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.