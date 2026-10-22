Kocaeli Gebze'de duvarın üzerine çıkan özel halk otobüsünde 10 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de duvarın üzerine çıkan özel halk otobüsünde 10 yolcu yaralandı

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Kocaeli Gebze\'de duvarın üzerine çıkan özel halk otobüsünde 10 yolcu yaralandı
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Kocaeli Gebze'de özel halk otobüsü duvara çarparak duvarın üzerine çıktı; kazada 10 yolcu hafif yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı; araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de özel halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de duvarın üzerine çıkan özel halk otobüsünde 10 yolcu yaralandı - Son Dakika
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