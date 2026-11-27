Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Öğretmenler Günü'nde okula giren kadının, çocuklara çıkartma yapıştıracağını söyleyerek yaklaştığı ve kulaklarındaki küpeleri aldığı iddia edildi. Onlarca güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesiyle kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Ayşe Sıdıka Alişan Okulu'nda yaşanan olayda, iddiaya göre A.A. isimli kadın, öğrencilere çıkartma (sticker) yapıştıracağını söyleyerek çocukları yanına çağırdı. Şüphelinin bu sırada bazı çocukların kulaklarındaki küpeleri aldığı öne sürüldü.

Olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında okul ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Onlarca kamera kaydının değerlendirildiği çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.