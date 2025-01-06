Kocaeli İtfaiyesi, 2024 Yılında Yangınlara 6 Dakika 55 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli İtfaiyesi, 2024 Yılında Yangınlara 6 Dakika 55 Saniyede Müdahale Etti

Geniş Video İzle

Kocaeli İtfaiyesi, 2024 yılında toplam 11 bin 980 olaya müdahale etti. Yangınlara ortalama 6 dakika 55 saniyede ulaşarak, hızlı müdahale yeteneği ile dikkat çekti.

06.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayinin kalbi Kocaeli'de yangınlara 6 dakika 55 saniyede müdahale

Kocaeli'de 12 bin olaya hızlı müdahale

KOCAELİ - Türkiye'nin "sanayi merkezi üssü" konumunda bulunan Kocaeli'de itfaiye ekipleri, 2024 yılında 4 bin 951 yangın başta olmak üzere 11 bin 980 olaya müdahale etti. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 6 dakika 55 saniye olarak açıklandı.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 18 profesyonel itfaiye istasyonu, 5 gönüllü müfrezesi, 124 itfaiye aracı, 544 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılını da başarıyla tamamladı. Olaylara ortalama 6 dakika 55 saniye varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye'de yaşanan birçok olaya da destek sağladı.

11 bin 980 olaya müdahale

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2024 yılı boyunca meydana gelen 4 bin 951 yangın, 579 trafik kazası, 151 su tahliyesi, bin 610 insan kurtarma, 3 bin 408 hayvan kurtarma ve bin 281 diğer olaylar olmak üzere toplamda 11 bin 980 olaya başarılı şekilde müdahale etti. Ayrıca 23 bin 909 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi de verildi. Proje ve denetim birimi ise 5 bin 220 yangın önleme faaliyetinde bulundu.

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ise yıl içerisinde görev aldığı Kocaeli sahillerinde 2 bin 238 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli İtfaiyesi, 2024 Yılında Yangınlara 6 Dakika 55 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:29 Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:00:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli İtfaiyesi, 2024 Yılında Yangınlara 6 Dakika 55 Saniyede Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.