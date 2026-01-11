Kocaeli İtfaiyesi 13 bin 562 vakaya müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında 12 ilçede 635 personel ve 127 araçla 24 saat görev yaptı. Yangın, kurtarma ve önleme faaliyetleri kapsamında toplam 13 bin 562 vakaya müdahale edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 12 ilçede konuşlu 19 itfaiye grup ve müfrezesi, 635 personel ve 127 uluslararası standartlarda tam donanımlı araç ile kesintisiz acil durum hizmeti vermeye devam ediyor. 2025 yılı boyunca toplam 5 bin 975 yangın vakasına müdahale edildi. Bu vakaların 672'sini ev yangınları, 210'unu iş yeri yangınları, 100'ünü endüstriyel tesis yangınları, 110'unu ormanlık alan yangınları, bin 312'sini ot, anız ve ekin yangınları, bin 263'ünü çöp ve atık yangınları, bin 771'ini ise diğer yangınlar oluşturdu.

Rakamlarla kurtarma ve müdahale

Kurtarma ve diğer operasyonlarda toplam 7 bin 587 vaka başarıyla sonuçlandırıldı. Bu vakalar 3 bin 757 hayvan kurtarma, 2 bin 846 insan kurtarma, 591 trafik kazası ve 393 diğer hizmetler olarak kayıtlara geçti. Yangın ve kurtarma operasyonlarıyla birlikte 2025 yılında toplam 13 bin 562 vakaya müdahale edilirken, bu rakam 2024 yılına ait 11 bin 980 vakanın üzerine çıkarak artış gösterdi. İtfaiye ekiplerinin 2025 yılı ortalama ulaşım süreleri kentsel alanda 7 dakika 1 saniye, kırsal alanda ise 15 dakika 38 saniye oldu.

Yurt genelinde görev

Yaz döneminde çıkan orman yangınlarında hem Kocaeli'de hem de çevre illerde aktif görev alındı. Karabük, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Bursa, Manisa ve Edirne'deki orman yangınlarına takviye ekip desteği sağlandı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası ise söndürme faaliyetlerine destek verildi. Kocaeli İtfaiyesi, 2025 yılında yangın ve kazalara müdahalenin yanı sıra eğitim, önleme, afetlere hazırlık ve hızlı müdahale kapasitesiyle güvenli bir Kocaeli hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. - KOCAELİ