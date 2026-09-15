Kocaeli İzmit'te D-100'de tır duvara çarptı, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde tır duvara çarptı ve sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle İstanbul yönünde oluşan araç kuyrukları tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvara çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaynak: İHA
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