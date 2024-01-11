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Kocaeli İzmit'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza sonucu yola savrulan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından yardıma çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli İzmit\'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı
11.01.2024 - 18:45,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (21) idaresindeki 41 AAN 123 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö. (45) isimli kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli İzmit'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


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