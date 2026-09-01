Kocaeli Körfez'de hayvan besleme kavgası büyüdü: 3 tutuklama, 1 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de hayvan besleme kavgası büyüdü: 3 tutuklama, 1 yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesi nedeniyle çevre kirliliği ve koku iddiaları yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak nöbet tutmaya başladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesi nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bazı bina sakinleri ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyen kişiler arasında, çevre kirliliği ve koku iddiaları nedeniyle tartışma çıktı. Aynı meselenin büyümesiyle geçen hafta iki taraftan toplam 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından, taraflar dün akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayda Kadir T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir T., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 şüpheli tutuklandı, mahallede önlemler artırıldı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayların ardından jandarma ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi alarak nöbet tutmaya başladığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kocaeli, Hereke, Körfez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli Körfez'de hayvan besleme kavgası büyüdü: 3 tutuklama, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de hayvan besleme kavgası büyüdü: 3 tutuklama, 1 yaralı - Son Dakika
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