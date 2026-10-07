Kocaeli Körfez\'de jandarma, 2 milyon 450 bin liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 5 Ekim'de Körfez ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin adet boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.