Kocaeli Körfez\'de kontrolden çıkan otomobil D-100\'de takla attı, çekiciyle kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobilde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Hereke mevkisinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle ters dönen aracı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.