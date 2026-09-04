Kocaeli Körfez\'de yasak rampada kamyon uçuruma devrildi, sürücü kurtarıldı

Kocaeli'de gıda yüklü kamyon, yasak tabelasına rağmen girdiği rampada uçuruma yuvarlandı. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'ndeki İlimtepe çıkış yolunda bir kez daha korku dolu anlar yaşandı. Dik ve tehlikeli rampada, ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelalarına rağmen yola giren 41 TN 862 plakalı gıda taşıma kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerleri kırdı ve şarampole yuvarlandı. Kamyonun uçtuğu noktadaki baraka ve ağaç, aracın daha fazla aşağıya sürüklenmesini engelledi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.