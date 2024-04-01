Körfezi duman kapladı, vatandaş telefonlara sarıldı
Fabrikanın bacasından çıkan duman mahalleliyi canından bezdirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunun Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan beyaz duman körfezin üzerini adeta sis gibi kapladı. Tedirgin olan vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Başiskele ilçesi Hayat Caddesi'nde bulunan Hayat Kimya fabrikasının bacasından çıkan duman, İzmit Körfezi'ni adeta sis gibi kapladı. Duman çevre kirliğine sebep oluyor. İlçenin birçok noktasından sık sık gözlenen beyaz duman sebebiyle mahalleli şikayetçi. Vatandaşlar konunun çözümüne ilişkin yetkililerden yardım talep ediyor.
Fabrikanın kurulduğu günden beri duman saldığını söyleyen mahalleli Perihan Demir, "Yıllardır rahatsız oluyoruz, şikayetimizi bildirdik fakat sonuç değişmedi. Çoğunlukla gece duman salıyorlar. İnsanlar hasta oluyor, astım aşırı derecede arttı. Hayatımızı etkiliyor, bizi rahatız ediyor ama ne yapabilir ki?. Bizden büyük oldukları için halkı susturuyorlar. 'Biz filtre takacağız bir daha bu sorunlar yaşanmayacak' dediler. Herhalde filtre taktılar ama yine duman salınıyor" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Körfezi Duman Altında: Vatandaşlar Endişeli - Son Dakika
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