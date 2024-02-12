Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 silah, otomatik tüfek parçaları, mermiler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

12.02.2024 15:26
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Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 6 ilde sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: İHA

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