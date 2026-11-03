Kocaeli MESEM davasında iki tutuklu sanık 2'şer milyon TL kefaletle tahliye edilecek - Son Dakika
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Kocaeli MESEM davasında iki tutuklu sanık 2'şer milyon TL kefaletle tahliye edilecek

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Kocaeli MESEM davasında iki tutuklu sanık 2\'şer milyon TL kefaletle tahliye edilecek
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Kocaeli MESEM davasında iki tutuklu sanık 2\'şer milyon TL kefaletle tahliye edilecek
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Kocaeli'de MESEM üzerinden kamunun yaklaşık 77 milyon 706 bin lira zarara uğratıldığı iddiasıyla 206 sanığın yargılandığı davada, tutuklu iki sanığın kişi başı 2 milyon lira nakdi kefalet yatırması halinde tahliyesine karar verildi. Duruşma 30 Mart 2027'ye ertelendi.

Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamunun yaklaşık 77 milyon 706 bin lira zarara uğratıldığı iddiasıyla 206 sanığın yargılandığı davada, tutuklu iki sanığın kişi başı 2 milyon lira nakdi kefalet yatırmaları şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8'inci duruşmasında, tutuklu sanıklar R.Ş. ve S.Ö. ile taraf avukatlarının talepleri değerlendirildi. Duruşmada söz alan danışmanlık firması sahibi S.Ö., önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek tahliyesini istedi. S.Ö.'nün avukatı da müvekkilinin 1 yıl 8 aydır tutuklu bulunduğunu, bazı sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini belirterek müvekkilinin öncelikle tahliyesine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde nakdi kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş.'nin avukatı ise müvekkilinin 21 aydır tutuklu olduğunu, suçun unsurlarının oluşmadığını ve kaçma şüphesinin bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada bazı sanık müdafileri kamu davasının ayrılması ve nakdi kefaletin iadesi yönünde taleplerde bulundu. Mahkeme heyeti, davanın ayrılması ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin talepleri reddetti.

Kişi başı 2 milyon lira kefalet şartı

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar R.Ş. ve S.Ö.'nün, her biri için ayrı ayrı 2 milyon lira nakdi kefaletin tek seferde Hazineye yatırılması ve makbuzun mahkemeye sunulması halinde tahliye edilmelerine karar verdi. Sanıkların başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde serbest bırakılmaları için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmedildi. Mahkeme, haklarında yakalama emri bulunan S.K., T.S., J.H.N. ve N.C.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sonucunun beklenmesine karar verdi.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, kamu zararının güncel durumunu gösteren tablonun gönderilmesi istenirken, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma 30 Mart 2027'ye ertelendi.

206 sanık hakkında dava açılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin suç duyurusu üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Ustalık Telafi Programı'nda 1 Ocak 2022-30 Kasım 2023 tarihleri arasında usulsüz işlemler yapıldığı iddia edilmiş, 206 sanık hakkında dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğratıldığı ve 6 bin 223 kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA
3. SayfaKocaeliEğitimGüncelSon Dakika

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