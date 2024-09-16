Kocaeli'nde Geri Dönüşüm Yüklü Kamyon Yandı - Son Dakika
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Kocaeli'nde Geri Dönüşüm Yüklü Kamyon Yandı

Çayırova'da plastik yüklü kamyon alev aldı, itfaiye yangını söndürdü. Araçtan sadece iskelet kaldı.

16.09.2024 23:49
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Geri dönüşüm yüklü kamyon alev alev yandı

Kamyondan geriye iskeleti kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik yüklü kamyon alev alev aldı. Kamyondan geriye iskeleti kaldı.

Olay sabah saatlerinde Çayırova TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Doğan T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı Ford marka kamyonda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, araçtan geriye iskeleti kaldı. Kamyonun plastik geri dönüşüm malzemeli yüklü olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'nde Geri Dönüşüm Yüklü Kamyon Yandı - Son Dakika

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