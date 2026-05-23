Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Hap Ele Geçirildi

23.05.2026 12:51
Darıca ve Gebze'de düzenlenen operasyonda 2 milyon sentetik ecza hapı ve 65 kg ham madde ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 2 milyon sentetik ecza hapı ile hap üretiminde kullanılan 65 kilogram toz ham madde ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölge genelinde yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir tır durduruldu. Arama ve el koyma kararına istinaden tırda yapılan incelemede, 50 koli içerisinde kullanımı özel reçeteye tabi olan toplam 1 milyon sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Üretim tesisi ve depoya baskın

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandıkları değerlendirilen Darıca'daki bir iş yeri ile eklentilerine de baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda sentetik hap üretiminde kullanılan makineler bulundu. Ardından hapların saklandığı tespit edilen Gebze ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada da muhtelif miktarda sentetik ecza hapına el konuldu.

Operasyonlar genelinde şu ana kadar "pregabalin" ihtiva eden yaklaşık 2 milyon hap ile işlendiği takdirde 2 milyon hap daha elde edilebileceği değerlendirilen 65 kilogram toz halinde pregabalin maddesi ele geçirildi.

Başsavcılığın talimatıyla olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
