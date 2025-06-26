Kocaeli\'nin Körfez İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi orman personeli yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ilgili daire amirleri, çalışmaları yerinde takip etti. Yangına müdahale sürüyor. - KOCAELİ