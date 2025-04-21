Kocaeli TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza

Kocaeli TEM Otoyolu'nda yavaşlayan trafik kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, kapanan yolda ulaşım tek şeritten veriliyor.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlaması neticesinde H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. yönetimindeki 06FCE 783 Mercedes marka tır ve İ.Ö. hakimiyetindeki 06 CON 698 plakalı damperli tır zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle trafik dururken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapanan yolda trafiği tek şeritten verdi. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. - KOCAELİ