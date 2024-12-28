Kocaeli Valisi: Dairelerde Hayatını Kaybeden Yok - Son Dakika
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Kocaeli Valisi: Dairelerde Hayatını Kaybeden Yok

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralıların hastaneye sevkini sağladıklarını, dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaş olmadığını açıkladı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile daireler boşaltıldı.

28.12.2024 21:13  Güncelleme: 21:18
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Kocaeli Valisi Aktaş: "Dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca'da 4 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin, "13 vatandaşımızın yaralı olarak hastaneye sevkini sağladık. Dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok. İtfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşalttı" dedi.

Vali İlhami Aktaş, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından olay yerine giderek, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Darıca'da doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmandan şuana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastaneye sevkini sağladık. Apartmanda, dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok" dedi.

"Arkadaşlarımızın verdiği ilk bilgiler ağır yaralı olmadığı yönünde"

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin gerekli tüm müdahaleleri yaptığını aktaran Aktaş, "Ekiplerimiz müdahalelerini yaparak tüm daireleri boşalttı. Ağır yaralı olmadığı şeklinde ilk bilgimiz var. Bizde şimdi hastaneye geçeceğiz ama arkadaşlarımızın verdiği ilk bilgiler ağır yaralı olmadığı yönünde. Arkadaşlarımız konuyu her yönüyle araştırıyor" diye konuştu.

Vali Aktaş'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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