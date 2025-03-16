Koçana'da Yangın: 59 Can Kaybı

Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında bir gece kulübünde konser sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, 148 kişi yaralandı.

Kuzey Makedonya'nın Koçana kasabasında çıkan yangının bilançosu artıyor. Binden fazla kişinin bulunduğu gece kulübünde konser sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Sağlık Bakanı Arben Taravari, yaklaşık 148 kişinin Üsküp, Kocani ve çevre kasabalardaki hastanelere sevk edildiğini, 18 kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Pance Toskovski, yerel saatle 03.00'te çıkan yangının konser sırasında kullanılan piroteknik cihazların yol açtığı kıvılcımlarının çatıyı tutuşturması sonucu başladığını belirtirken, yangınla ilgili 4 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

Soruşturma için 5 savcı görevlendirildi

Yangından kurtulan 22 yaşındaki Marija Taseva yerel medyaya yaptığı açıklamada, kaçmaya çalışırken yere düştüğünü ve insanların üzerine bastığını söyledi. Taseva, "Herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu" dedi. Kız kardeşinin kayıp olduğunu belirten Taseva, "Onu hiçbir hastanede bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyet Savcısı Ljupco Kocevski, 5 savcının olayı soruşturacağını aktararak, "Şu anda delillerin toplanması için emir verildi" açıklamasını yaptı.

Başbakan Hristijan Mickoski ise sosyal meya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Makedonya için zor ve çok üzücü bir gün! Bu kadar çok genç hayatın kaybı telafi edilemez. Ailelerin, sevdiklerinin ve arkadaşlarının acısı ölçülemez" dedi. - ÜSKÜP