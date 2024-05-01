Koçarlı\'da çiftlik yangınında hayvanlar kurtarıldı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Cinicn Mahallesi'nde sabaha karşı bir çiftlikte çıkan yangında hayvan yemleri yanarken çiftlikte bulunan 60 adet büyükbaş hayvan kurtarıldı. Önemli miktarda maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yerel seçimler sonrası Belediye için başka bir kurum tarafından tahsis edilen arazöz geri istenmesi nedeniyle yangına müdahalenin geciktiğini ileri sürerek 'Geçmiş olsun mesajı' yayınladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı meydana gelen yangın için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına arazöz ile müdahale edemedikleri için üzgün olduklarını da dile getirerek "Cincin Mahallemizde meydana gelen yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz ve Koçarlı Belediyemiz ekipleri ve iş makineleri tarafından can kaybı olmadan kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Belediyemize önceki dönem tahsis edilen arazözümüzün seçim sonrası geri alınması nedeniyle yangına Belediyemizin müdahalede bulunma şartları zorlaştı. Bu sebeple yangında yaşanan mal kaybı bizleri üzdü" ifadelerine yer verdi. - AYDIN