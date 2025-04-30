Kocası Tarafından Öldürülen Rabia Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocası tarafından öldürülen kadın memleketinde gözyaşları arasında defnedildi

MALATYA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Rabia Şen, memleketi Malatya'nın Darende ilçesinde toprağa verildi.

Kocası tarafından öldürülen Rabia Şen için Darende ilçesi Zimoğlu Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, babası Mehmet İnci, annesi Sevilay İnci, kardeşleri ve yakınları katıldı. Cenaze, Kılıçlar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi S.Ş. ile tartışan Rabia Şen, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Şen, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan S.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor. Çiftin daha önce de sık sık tartıştığı, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından tekrar geri döndüğü öğrenildi.