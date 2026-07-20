Kocasinan\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, polis ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'ta park halindeki 46 DK 587 plakalı otomobilin kaput kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanlar çevrede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, küçük çaptaki yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ