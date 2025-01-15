Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü - Son Dakika
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Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü

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Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir otelde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aldatıldığını öğrenen bir kadın, kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladıktan sonra çifte şiddet uyguladı. Öfkeli eş, elinde süpürgeyle odaya giriyor ve yatakta siyah iç çamaşırıyla yatan kadına süpürgeyle vuruyor. Kocası kavgayı durdurmaya çalışıyor ancak kadının öfkesi ona yöneliyor.

15.01.2025 16:56
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Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde bir otelde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aldatıldığını öğrenen bir kadın, kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladıktan sonra çifte şiddet uyguladı.

Olay anı kamerayla kaydedildi. Görüntülerde öfkeli eş, elinde süpürgeyle odaya giriyor ve yatakta siyah iç çamaşırıyla yatan kadına süpürgeyle vuruyor. Ağlayan kadını köşeye sıkıştıran aldatılan eş, topuklu ayakkabısını çıkararak kadının kafasına vurmaya başlıyor. Sadece iç çamaşırıyla olan kocası kavgayı durdurmaya çalışıyor.

Öfkeden kontrolünü kaybeden kadın, sevgilinin yüzüne dizleriyle vuruyor ve bir arkadaşının uzattığı makasla kadının saçlarını kesmeye çalışıyor. Otel odasında yaşanan arbedede, sevgili ağlayarak ve yalvararak saldırının durmasını istiyor.

Kocası tekrar araya girerek kavgayı durdurmaya çalışıyor ancak bu sefer kadının öfkesi ona yöneliyor.

Olayı kaydeden ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Yanlış bir şey yapıyorlardı ve kamuoyu önünde utanç duymaları için yüzlerinin görülmesini hak ettiler. Koca, sevgilisiyle oteldeydi ama sonra karısından af diledi. Çok yalvarması gerekecek" dedi.

Bu yıl başında Bangkok'ta da benzer bir olay yaşanmış, eve erken dönen bir kadın, kocasını ve çıplak sevgilisini yatakta yakalayarak sevgiliyi evden kovmuştu.

Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü
Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü
Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü
Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü
Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü

Ho Chi Minh, Vietnam, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını süpürge ve ayakkabı ile dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kadın kuaföre gider mutlu olur. Dedikodu yapar mutlu olur. Çilek yer mutlu olur. Kahve içer mutlu olur. Oje sürer mutlu olur. Kek yapar mutlu olur. Erkeğin şu hayatta ne lüksü var. Bir futbol bir de bu. Biraz nefes aldırın, rahat bırakın yav. Ya da kadınlık yapıp mutlu etmesini bilin. 52 52 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dar vajina güzel olur 22 29 Yanıtla
  • res:
    Bjk de aynı durumda ama farkında değil 12 27 Yanıtla
  • Çelikk:
    gavatsaray olmasın 15 16 Yanıtla
  • Mehmet Genç:
    Kurgu'nun daniskasi?????? 18 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik hatununu talatla yakalıyor :))) 15 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    adam masum yani 8 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çelikle çocukluk aşkımsın ortak anneleri yaptığına bak ayippp 5 3 Yanıtla
  • ali baş:
    ?????? 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    serkan Ortada kaldı kahve içiyor 2 1 Yanıtla
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