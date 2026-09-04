Köln ile Düsseldorf arasında trafo merkezi yakınında yeni sabotaj girişimi

Almanya'da bir trafo merkezinin yakınında elektrik hatlarına zarar verebilecek şüpheli bir nesne bulundu. Olay, elektrik şebekelerine yönelik bu hafta yaşanan 3'üncü sabotaj girişimi oldu.

Alman medyasındaki haberlere göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Köln ve Düsseldorf arasındaki Dormagen şehrinde bir elektrik şebekesi tesisatında kısa devreye yol açma girişiminde bulunuldu. Köln polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre birileri kasten kısa devreye neden olmaya çalıştı" dedi. Perşembe günü gece saatlerinde yoldan geçen bir kişinin şüpheli nesne bularak polise ihbarda bulunduğu belirtilirken, polis söz konusu nesnenin "şüpheli bir fırlatma düzeneği" olabileceğini söyledi. Haberlere göre polis, olayın ardından eylemin üstlenildiğine dair bir mektup aldı.

Bu hafta 3'üncü oldu

Salı günü Brandenburg eyaletinin doğusundaki Jnschwalde kömür santrali yakınlarında yaşanan ilk olayda, yılbaşı havai fişeklerine benzeyen ve topraklama kablosunu yüksek gerilim hatlarının üzerinden geçirerek kısa devreye neden olabilen ev yapımı mermilere rastlanmıştı. Bir gün sonra benzer nesneler Batı Ren-Vestfalya eyaletindeki Bergheim'de bir elektrik santralinin yakınlarında bulunmuştu. Dormagen'de gece yaşanan 3'üncü vaka ise polis tarafından "muhtemel bir sabotaj girişimi" olarak değerlendiriliyor.