Kolombiya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kolombiya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem

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Antioquia'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, Bogota'da da hissedildi.

Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da TSİ 15.34'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Medellin şehrinin 18 kilometre güneydoğusunda kaydedilen depremin büyüklüğü 7.1 olarak belirtildi. Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Kolombiya, 3. Sayfa, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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