Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 69 Ölü

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükselirken, yetkililer depremin son 10 yılda ülkede kaydedilen en yüksek büyüklükteki sarsıntı olduğunu açıkladı.

Kolombiya'da meydana gelen depremde can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini bildirdi. Yerel kaynaklar, yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Can kayıplarının 40'ının depremin ağır hasara yol açtığı Pereira kentinin bulunduğu Risaralda eyaletinde, 27'sinin ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'nin bulunduğu Valle del Cauca eyaletinde, 2'sinin ise Manizales kentinde olduğu belirtildi.

"Son 10 yılda ülkede kaydedilen en büyük deprem"

Kolombiya Jeoloji Kurumu, ilk başta 7.1 olarak değerlendirilen depremin büyüklüğünü 7.4 olarak güncelledi. Merkez üssü Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan depremin son 10 yılda ülkede kaydedilen en yüksek büyüklükteki deprem olduğu açıklandı. Ayrıca depremin ardından 2.8 ve 4.8 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, deprem nedeniyle Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago, Buenaventura ve Pereira'daki havalimanlarında uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.