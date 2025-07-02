Kolombiya'da İnsansız Narkotik Denizaltı Ele Geçirildi

Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, Karayip kıyısı açıklarında insansız narkotik denizaltı aracının ele geçirildiği ve denizaltının "otomatik seyrüsefer teknolojisi" kullanılarak çalıştırıldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da narkotik suçlarla mücadele ediliyor. Kolombiya Donanması'ndan yapılan açıklamada, Karayip kıyısı açıklarında insansız narkotik denizaltı aracının ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, denizaltının "otomatik seyrüsefer teknolojisi" kullanılarak çalıştırıldığı aktarıldı. Denizaltının uyuşturucu taşımadığı ifade edilirken, bunun bir kokain kaçakçılığı karteli tarafından gerçekleştirilen deneme seferi olduğuna inanıldığı öğrenildi. - BOGOTA