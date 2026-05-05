Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 6 yaralı

05.05.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesine bağlı Sutatausa belediyesindeki La Ciscuda madeninde patlama meydana geldi. Ulusal Madencilik Ajansından yapılan açıklamada, faciada 9 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 9 Nisan'da yapılan bir incelemede, gaz birikmesi ve terk edilmiş tünellerin yetersiz yalıtımı da dahil olmak üzere sahada güvenlik riskleri tespit edildiği, havalandırma ve toz kontrolünün iyileştirilmesi için önerilerde bulunulduğu aktarıldı.

Patlamanın metan gazı birikiminden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi. - BOGOTA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:11
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:29:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.