Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis

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2022 yılında Kolombiya'da 6 yaşındaki Maximiliano Tabares, annesi ve üvey babası tarafından 'altın mezar bulmak' için şeytani ritüellere kurban edildi. İddialara göre, çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, satanist bir tarikatı yönetiyorlardı. Çift, iki gün süren bir ayin sırasında çocuğu döverek öldürdü. Çiftin, çocuğun ölümünün kendilerini büyük gizli bir altın mezarına götüreceğine inandığı belirlendi. Araştırma sonucu ortaya çıkan olayla ilgili anne ile üvey baba cinayet ve işkence suçlamalarıyla müebbet hapse çarptırıldı.

ÇOCUĞUNUN 2022 YILINDA KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Anne Perez, Eylül 2022'de ortadan kaybolan Maximilano'nun bakkala gittiğini ama geri dönmediğini söylemiş, okuluna da hasta olduğunu bildirmişti. Evinde voodoo büyüsü bebekleri ve büyü kitapları bulunan kadının ve sevgilisinin Los Carneros ismli bir Satanist grubun liderleri olduğunu belirleyen polis, çifti gözaltına almıştı. Ayrıca çocuğun büyükannesi de olayla bağlantılı soruşturmada tutuklanmıştı.

MADENCİLİK İŞİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOCUĞU KURBAN ETTİLER

Olaydan bir ay sonra küçük çocuğun işkence izleri taşıyan cansız bedeni bir köyde toprağa gömülü halde bulundu. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, çiftin yeni başladıkları madencilik işinde başarılı olmak için Maximilano'yu Şeytan'a kurban etmek zorunda olduklarına inandıkları bilgisine ulaştı.

Cani anne ve üvey babanın, küçük çocuğu 2 gün boyunca "kötü ruhları kovmak için" düzenlediği satanist ayinde öldürünceye kadar dövdüğü ortaya çıktı. Mahkeme, çocuğunu işkence ile öldüren anne ve üvey babaya müebbet hapis cezası verdi.