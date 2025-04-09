Koluna inşaat demiri saplanan çocuğa itfaiye ekiplerinden kritik müdahale - Son Dakika
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Koluna inşaat demiri saplanan çocuğa itfaiye ekiplerinden kritik müdahale

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Hatay'da, koluna inşaat demiri saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

09.04.2025 08:56  Güncelleme: 09:01
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Koluna inşaat demiri saplanan çocuğa itfaiye ekiplerinden kritik müdahale

HATAY - Hatay'da koluna inşaat demiri saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarıldı. Demirin kesilmesiyle rahat nefes alan çocuk tedavi altına alındı.

Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde çocuğun koluna inşaat demiri saplandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çocuk kurtarıldı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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