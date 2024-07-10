Kombi Tamircisi Hırsızlık İddialarını Reddetti

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Hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan kombi tamircisi: "Kimsenin evini soyma ve dolandırıcılık girişiminde bulunmadım"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kombi tamir etme bahanesiyle girdiği evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, E.Y., isimli şahıs olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve kimsenin evini soyma ya da dolandırıcılık girişiminde bulunmadığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kombi tamircisi olarak evlerine aldıkları şahsın hırsızlık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler ardından yaptıkları takip sonrası kendisini kombi tamircisi olarak tanıtan E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kimsenin evini soymaya çalışmadığını ve kimseyi dolandırmadığını öne süren E.Y., hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan E.Y., kendisi hakkında 'hırsızlık ve dolandırıcılık' ihbarı yapan kişinin emniyete gelerek olayı gerçekleştiren şahsın kendisini olmadığını da teyit ettiğini dile getirdi. E.Y.'nin ifadesi sonrası serbest bırakıldığı olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.