Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor - Son Dakika
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3.Sayfa

Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor

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Selin Dilmaç isimli bir komedyen, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısının faili teröristle ilgili övgüler dizip skandal ifadeler kullandı. Dilmaç, ''Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da, kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırmıyor değil açıkçası. Kadın teröristler de var canım. Sonuçta feminizm bu değil mi?'' dedi.

01.01.2025 22:58
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İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği terör saldırısını hatırlatan Selin Dilmaç isimli komedyen, skandal ifadeler kullandı. Dilmaç, "Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da, kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırmıyor değil açıkçası. Kadın teröristler de var canım. Sonuçta feminizm bu değil mi?" dedi.

KADIN KOMEDYENDEN SKANDAL SÖZLER

Selin Dilmaç isimli bir komedyenin sahnede sarf ettiği sözler tepki çekti. İstiklal Caddesi'nde PKK/ YPG'li kadın teröristin gerçekleştirdiği, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıya değinen Dilmaç, kadın teröristle gurur duyduğunu söyledi.

"KADINLARIMIZI TERÖRDE DE GÖRMEK GURURLANDIRIYOR"

Skandal ifadeler kullanan Dilmaç, " Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası... Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması..." dedi.

Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (62)

  • Serkan Genç:
    bunu kazığa oturttun 477 7 Yanıtla
    HÜSEYİN DALCI:
    Aynen,hem de çatal kazığa 49 1
  • tuncay doğancı:
    bombayı bağlayın buna boş bir alanda patlatın hevesini alsın 433 5 Yanıtla
  • ayd121212:
    Bunu anladık kanı bozuk!! Konuştuktan sonra, karşısında bulunan koro halinde gülenleri napıcaz asıl problem orda……. 406 3 Yanıtla
    Mehmet Aytekin:
    onlarında bundan farkı yok 49 1
  • Fatih Isik:
    enbesilll 320 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunun aminda patlatın dinamitleri 298 10 Yanıtla
  • Kemsl:
    şimdi bu kadın çağdaş değil mi,sosyal nedya embesilleri hadi bunu da elestirin bakalım 218 7 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    tipine osurdugun 200 7 Yanıtla
  • Veysel Aydın:
    Sen şimdi naneyi yimedin mi ııııı ? 202 2 Yanıtla
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