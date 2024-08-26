Komşu Cinayeti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Komşu Cinayeti: 3 Ölü, 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Ankara'da bir kişi, husumetli olduğu komşularının evini silahla bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Tarafların birkaç gün önce tartıştığı belirtildi. Saldırgan ile öldürdüğü kişilerden birinin, olaydan birkaç saat önce marketten ayrı zamanlarda alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

26.08.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı komşu cinayetiyle ilgili konuşan esnaf: "Taraflar birkaç gün önce de tartışmıştı"

Saldırgan ile öldürdüğü kişilerden birinin, olaydan birkaç saat önce marketten ayrı zamanlarda alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da bir kişi, husumetli olduğu komşularının evini silahla bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili konuşan çevre esnaf ise, tarafların olaydan birkaç gün önce tartıştığını söyledi. Saldırgan ile öldürdüğü kişilerden birinin, olaydan birkaç saat önce marketten ayrı zamanlarda alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, gece 00: 00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Mecnun Ekinci (42), birkaç gün önce komşusu Murat Zurnacı ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Komşular, gece saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Kavganın alevlenmesi üzerine Ekinci, tabanca ile komşularına saldırdı. Saldırı sonucu Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve o esnada evde bulunan arkadaşı Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Zurnacı'nın ağır yaralanan eşi Şengül Zurnacı ise ambulansla hastaneye nakledildi. Olayın ardından kaçan zanlı Mecnun Ekinci ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zurnacı ile Ekinci'nin olaydan birkaç saat önce ayrı zamanlarda bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Taraflar birkaç gün önce de tartışmıştı"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kazım Özet: "Taraflar birkaç gün önce tartışmıştı. Dün akşam saldırgan ve vurduğu kişilerden birisi buradan alışveriş yapmıştı. Dün aralarında bir sıkıntı yok gibi görünüyordu ama akşam olay olmuş. Saldırgan önce kadını vurmuş. Daha sonra da diğerlerine saldırmış. 3 kişi ölmüş, bir de ağır yaralı varmış. Aralarında husumet varmış ama sebebini bilmiyorum. Komşular silah sesleri duymuş. Etraf çok kalabalıktı, yaklaşamadık olay yerine. Saldırgan vurduğu adam ile önceden arkadaştı. Ölenlerin ikisi aynı aileden, diğeri de ölen adamın oğlunun arkadaşıymış" dedi.

Kaynak: İHA

Alışveriş, 3-sayfa, Ankara, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşu Cinayeti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Komşu Cinayeti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement