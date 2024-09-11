Komşusundan Darp Eden Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Komşusundan Darp Eden Kadın Tutuklandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde 2 yıl önce cinayet olayından ötürü husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 59 yaşındaki kadın darp edildi. Gözaltına alınan diğer taraf ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.09.2024 12:00
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Keçileri otlatmaya giderken husumetlisi tarafından darp edilip kanlar içinde kaldı

Kafası ve kolundan yaralanan kadının şikayeti üzerin karşı taraf gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Daha önce damadı öldürülen kadın: "İlk başta taş ile vurdu daha sonra elindeki sopa ile beni darp etti"

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde 2 yıl önce aralarında cinayet olayından ötürü husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada 59 yaşındaki kadın darp edildi. Gözaltına alınan diğer taraf ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 10: 00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan otlatmak için evinden çıkan Rahmiye Teke(59), komşusu N. A.tarafından darp edildi. Başından yaralanarak kanlar içinde kalan ve kolu kırılan Teke, olay sonrasında haberi alan aile yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Rahmiye Teke'nin şikayeti üzerine olayı gerçekleştiren N. A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan taraflar arasında 2 yıl önce cinayet olayı yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

O günden itibaren sürekli N.A. tarafından tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Rahmiye Teke, adliyeye giderek suç duyurusunda bulunarak adalet istedikleri belirttiler. Adliye bahçesinde yaşadıklarını anlatan Rahmiye Teke; "Sabah keçilerimi otlatmaya gidiyordum. Beni takip etti. İlk başta taş ile vurdu daha sonra elindeki sopa ile beni darp etti. Aldığım sopa darbeleri ile başımdan yaralandım ve kolum kırıldı. Bir de bunun üzerine beni bağırma diye tehdit etti. Bu olay damadımın öldüğü olayla ilgili" dedi.

Darp edilen Rahmiye Teke'nin kızı Selma Koşdili ise adalet istediklerini dile getirerek, "Benim eşim öldürüldü 2 yıl önce. Bu sefer annemi dövmüşler. Adliyeye geldik. Bu kadının tutuklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olay sonrası gözaltına alınan N.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, Burdur, Güncel, Bucak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komşusundan Darp Eden Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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