Komşusuyla Tartışan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltında - Son Dakika
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Komşusuyla Tartışan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltında

Komşusuyla Tartışan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltında
09.07.2026 11:39
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Alanya'da tartıştığı komşusuna ve devlete hakaret eden yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde komşusuyla tartışırken devlete ve polise ağır hakaretlerde bulunan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu G.A.H. (37), komşusuyla tartıştığı sırada devlete ve emniyet güçlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.H., Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusuyla Tartışan Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltında - Son Dakika

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