Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki köylere düzenlenen saldırıda en az 55 sivil öldürüldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup Ituri eyaletindeki Djugu bölgesine bağlı köylere ve yerinden edilenlerin kaldığı bir kampa baskın düzenlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların dün yerel saatle 20.00 sıralarında düzenlendiği, en az 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Baskında çok sayıda evin ateşe verilmesi nedeniyle can kaybının artabileceği bildirildi. - KİNŞASA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kongo'da Saldırı: 55 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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