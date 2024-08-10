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Kontrolden çıkan araç, doğranmış demirlere çarparak durabildi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerinin önünde bulunan doğranmış demirlere çarparak durabildi.

Olay Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, demir doğrama işi yapan bir iş yerinin önünde bulunan doğranmış demirlere çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.