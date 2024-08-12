Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, yaklaşık 8 buçuk metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

12.08.2024 19:38
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Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU - Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, yaklaşık 8 buçuk metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerleri kırarak köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 8 buçuk metreden kanala düşen hafif ticari araç hurdaya döndü. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Sami Uçar ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan babası Ali Rıza Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Sami Uçar'ın Bartın'da görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı tarafından Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Rıza Uçar'ın cesedinin incelenmesinin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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