Elazığ'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ\'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

21.07.2024 09:08
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Kaza, merkez Şehit İdris Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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