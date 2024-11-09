Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı; sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Ömer A.yönetimindeki 16 KMN 78 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza sonucu ters duran aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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