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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 2'si çocuk 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca - Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Çorum istikametine gitmekte olan Meryem T. yönetimindeki 19 AAV 424 hafif ticari araç, İbrahim köyü mezarlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kanala çarparak takla attıktan sonra tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Meryem T. ile araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen K., Melike K., Sabiha A, Merve G., Defne Naz G. ve Umut T. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.