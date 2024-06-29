Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan bir cipin devriye atan polis aracı ile park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı. Zile Caddesinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, cadde araç trafiğine kapatıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

29.06.2024 18:28
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan cipin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile Caddesi'nde seyir halinde olan Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 19 A 7672 plakalı resmi polis ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu park halindeki iki otomobile çarparken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Kazada polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile Ömer Çelik (47) yaralandı. Yaralı polisler ve vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan cip sürücüsü Aslan A.'nın kullandığı araç, TOKi konutları yakınlarında park halinde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

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