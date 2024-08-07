Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1'i ağır 4 yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

07.08.2024 08:20
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1'i ağır 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdar Özboyraz idaresindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1\'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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