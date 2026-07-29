Kontrolden çıkan kamyon dereye yuvarlandı; 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü A.K. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Devrek'te kontrolden çıkan bir kamyonun karıştığı kazada sürücü A.K. hafif yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbarla birlikte Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, kamyon içerisinde sıkışan sürücü A.K.'ye derhal müdahale etti. İtfaiye erlerinin titiz çalışması sonucu araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk tıbbi müdahale olay mahallinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kolluk kuvvetleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.