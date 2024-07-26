Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Nevşehir çevreyolu sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.07.2024 12:38
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Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Nevşehir çevreyolu sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malatya'dan Aydın'a gittiği öğrenilen Arif B.'nin kullandığı 09 FB 044 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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