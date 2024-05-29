Kontrolden çıkan minibüs devrildi, sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi, sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüs içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayı gören bir vatandaş ise yan yatan minibüste sıkışan sürücüye ulaşabilmek için katlanır merdivenle yardıma gitti.

29.05.2024 23:37
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Kontrolden çıkan minibüs devrildi, sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartıldı

Kazayı gören vatandaşlar merdivenle yardıma gitti

Önüne çıkan araca çarpmamak için yoldan çıkıp devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüs içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayı gören bir vatandaş ise yan yatan minibüste sıkışan sürücüye ulaşabilmek için katlanır merdivenle yardıma gitti.

Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat'a gitmekte olan Bekir Demir idaresindeki 31 AHS 505 plakalı minibüs, ışıksız kavşakta aynı önde giderken aniden önüne geçen otomobile çarpmamak için önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi. Minibüsün animasyon ekibini almaya giderken karıştığı kazada araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen 1 kişi hafif yaralanırken, sürücü Bekir Demir ise araçta sıkıştı. Kazayı gören çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olan yolcu vatandaşların getirdiği katlanır merdiven ile yan yatan minibüs içinden çıkartılırken, sıkışan Bekir Demir ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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