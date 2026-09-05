Kontrolden çıkan otomobil Alanya'daki galeride 3 araca çarptı, sürücü yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil Alanya'daki galeride 3 araca çarptı, sürücü yaralı

Kontrolden çıkan otomobil Alanya\'daki galeride 3 araca çarptı, sürücü yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki oto galeride park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü S.D. hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki oto galeride park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 07 E 9301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan bir oto galeride park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü S.D. hafif yaralanırken, galeride park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil Alanya'daki galeride 3 araca çarptı, sürücü yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil Alanya'daki galeride 3 araca çarptı, sürücü yaralı - Son Dakika
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