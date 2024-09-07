Tofaş Filyos Çayı'na Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tofaş Filyos Çayı'na Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, demir bariyeri kırarak Filyos Çayı'na uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

07.09.2024 20:57
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Kontrolden çıkan Tofaş Filyos Çayı'na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin demir bariyeri kırıp ırmağa uçması sonucu 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Kaza Yenice - Karabük kara yolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arif Bektaş idaresindeki 78 ABF 925 plakalı Tofaş marka otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyeri kırıp 5 metreden Filyos Çayına uçtu. Kazada sürücü ile eşi Seher Bektaş yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, suyun içerisinde kalan otomobili gören bazı gençler çaya atlayarak araç içerisindekileri çıkarmak için canla başla mücadele gösterdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan çift ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Arif Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen çiftin oğlunun bağırışları yürekleri dağlarken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tofaş Filyos Çayı'na Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tofaş Filyos Çayı'na Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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