Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü ve diğer yolcular, hastaneye kaldırıldı.

21.05.2024 01:55
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Sultan Sasa Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSP 386 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğunu belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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